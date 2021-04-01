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Голикова допустила рост числа заражений COVID-19
20:11
Фото: livejournal.com
Ситуация с пандемией коронавирусной инфекции в РФ в скором времени может стабилизироваться, заявила замглавы российского правительства по вопросам соцполитики Татьяна Голикова.
Однако пока случаи роста заболеваемости остаются вполне возможными, отметила она.
По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, учитывая сезонный характер COVID-19, в апреле-мае в нашей стране возможен рост числа заражений. На эту тему зампред правительства говорила по итогам заседания проектного комитета по национальным проектам "Здравоохранение" и "Демография", передает ТАСС.
Вице-премьер также сообщила, что в сравнении с минувшим январем уровень смертности уменьшился на 14%.
При этом залогом стабильной эпидемиологической ситуации является эффективное использование вакцины от коронавируса, подчеркнула Голикова. Она обратилась к россиянам с призывом "хорошо подумать и прийти на вакцинацию", чтобы сохранить свое здоровье и здоровье своих близких, а также коллег.
Ранее Голикова назвала примерные сроки формирования коллективного иммунитета к COVID-19.
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