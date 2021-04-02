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На Тайване более 50 человек погибли при сходе поезда с рельсов
2.4.2021 19:20
Фото: finovosti.ru
Общее число жертв схода пассажирского поезда с рельсов на острове Тайвань возросло до 51, передает тайваньское Центральное информационное агентство.
По последним официальным данным, медицинская помощь после аварии потребовалась 146 пострадавшим.
Со ссылкой на источники в экстренных службах региона уточняется, что в больницы после ЧП доставили 118 человек. Остальным госпитализация не потребовалась. К настоящему времени спасатели завершили работу на месте аварии, Все пассажиры, оказавшиеся заблокированными в вагонах, извлечены.
ЧП случилось в уезда Хуалянь на востоке Тайваня, когда поезд Taroko Express, в состав которого входили восемь вагонов, выезжал из горного туннеля. Более трехсот человек следовали по маршруту Синьбэй - Тайдун. После того, как второй и третий вагоны поезда сошли с рельсов, остальные были сильно деформированы в результате удара о стены внутри туннеля.
По мнению специалистов, авария могла произойти из-за плохо припаркованной камнеуборочной техники. Как заявили представители компании-оператора железнодорожных перевозок Taiwan Railway, спецмашина "соскользнула и столкнулась с поездом". В администрации Taiwan Railway выразили намерение обратиться в суд с иском против компании, которая управляет этой техникой.
Ранее сообщалось о трагедии в Египте, где более тридцати человек погибли при столкновении поездов близ города Сохаг.
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