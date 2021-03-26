ИнтерНовости - новости в стране и мире
Путин сообщил, как в Латвии его бывшего коллегу не смогли спасти от COVID-19
Путин сообщил, как в Латвии его бывшего коллегу не смогли спасти от COVID-19
В Киеве заявили о гибели четверых военных в Донбассе
В Киеве заявили о гибели четверых военных в Донбассе
В центре Парижа снова протестуют бездомные мигранты
В центре Парижа снова протестуют бездомные мигранты
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
После прививки Путин держал рядом градусникПосле прививки Путин держал рядом градусник
Более 300 судов стоят у входа в Суэцкий каналБолее 300 судов стоят у входа в Суэцкий канал
Украинский министр пригрозил депортировать россиян, переехавших в КрымУкраинский министр пригрозил депортировать россиян, переехавших в Крым
В Бразилии создали собственную вакцину от коронавирусаВ Бразилии создали собственную вакцину от коронавируса
Россиянки заняли весь пьедестал на чемпионате мираРоссиянки заняли весь пьедестал на чемпионате мира

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Тартар. Рецепт, рожденный выдумкойТартар. Рецепт, рожденный выдумкой
Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.
Яблочный зефир своими рукамиЯблочный зефир своими руками
Остров Закинтос - мечты сбываются.Остров Закинтос - мечты сбываются.
Дружба дружбой, а табачок как?Дружба дружбой, а табачок как?

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Египте более 30 человек погибли при столкновении поездов


26.3.2021 21:32
В Египте более 30 человек погибли при столкновении поездовФото: 24tv.ua

По последним официальным данным, в результате аварии на железной дороге близ египетского города Сохаг погибли тридцать два человека.

Ранения получили более ста пассажиров, передают зарубежные СМИ со ссылкой на заявление Минздрава страны.

Ранее власти сообщали о по меньшей мере 66 пострадавших. Количество жертв инцидента при этом не изменилось, пояснили представители ведомства.

Крупная авария случилась на территории провинции Сохаг, расположенной к югу от Каира. По данным экстренных служб Египта, после столкновения перевернулись три вагона. После ЧП к месту происшествия были направлены свыше семидесяти машин скорой помощи.

Генпрокуратура Египта приступила к расследованию. Машинистов обоих поездов задержали после соответствующего распоряжения министра транспорта страны Камеля аль-Вазира. Глава ведомства посетил место трагедии вместе с египетским премьер-министром Мустафой Мадбули и рядом других представителей руководства страны.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Март 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
29
 30
 31
        

Популярное

В Индии выявлен штамм коронавируса с двойной мутациейВ Индии выявлен штамм коронавируса с двойной мутацией
Число погибших при взрыве в Химках возросло до четырех человекЧисло погибших при взрыве в Химках возросло до четырех человек
Путин планирует 23 марта сделать прививку от коронавирусаПутин планирует 23 марта сделать прививку от коронавируса
Картину Ван Гога продали на аукционе за более чем €16 млнКартину Ван Гога продали на аукционе за более чем €16 млн
Лавров призвал Пекин вместе с Москвой отстаивать принципы Устава ООНЛавров призвал Пекин вместе с Москвой отстаивать принципы Устава ООН

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru