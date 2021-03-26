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В Египте более 30 человек погибли при столкновении поездов
26.3.2021 21:32
Фото: 24tv.ua
По последним официальным данным, в результате аварии на железной дороге близ египетского города Сохаг погибли тридцать два человека.
Ранения получили более ста пассажиров, передают зарубежные СМИ со ссылкой на заявление Минздрава страны.
Ранее власти сообщали о по меньшей мере 66 пострадавших. Количество жертв инцидента при этом не изменилось, пояснили представители ведомства.
Крупная авария случилась на территории провинции Сохаг, расположенной к югу от Каира. По данным экстренных служб Египта, после столкновения перевернулись три вагона. После ЧП к месту происшествия были направлены свыше семидесяти машин скорой помощи.
Генпрокуратура Египта приступила к расследованию. Машинистов обоих поездов задержали после соответствующего распоряжения министра транспорта страны Камеля аль-Вазира. Глава ведомства посетил место трагедии вместе с египетским премьер-министром Мустафой Мадбули и рядом других представителей руководства страны.
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