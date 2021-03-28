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Музей Есенина представит послание поэта его первой возлюбленной
12:16
Фото: culture.ru
Послание Сергея Есенина его первой возлюбленной Анне Сардановской поступило в фонд государственного музея-заповедника поэта в Константинове в Рязанской области. Артефакт, по мнению биографов литератора, является последней запиской, которая адресована девушке поэта, передает ТАСС.
В коллекцию музея поступила записка, которая была отправлена Сергеем Есениным его первой возлюбленной Анне Сардановской в 1916 году. Уникальный артефакт в скором времени смогут увидеть посетители музея - он войдет в постоянную экспозицию, сообщил руководитель культурного учреждения Борис Иогансон. По его словам, послание считают последним из тех, которые отправил Есенин девушке.
Поэт познакомился с Сардановской в Константинове, когда она приезжала туда погостить к родственникам вместе с матерью, сестрой и братом. Они останавливались у местного священника Ивана Яковлевича Смирнова, жившего близ усадьбы Есениных. Романтические отношения связывали молодых людей в период с 1906 по 1912 годы. Позднее между ними сохранялась переписка, полностью прекратившаяся после 1917 года.
Ранее были названы самые прослушиваемые поэты мира, среди которых многие ценители стихов отметили и Сергея Есенина. Лидером литературного рейтинга, составленного сервисом аудиокниг Storytel ко Всемирному дню поэзии, стал Александр Пушкин.
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