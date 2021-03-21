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Назван самый прослушиваемый поэт мира
21.3.2021 19:26
Фото: edukacija.rs
Первое место среди поэтов мира по числу прослушиваний, по данным сервиса аудиокниг Storytel, занял Александр Пушкин.
Анализ был проведен ко Всемирному дню поэзии, передает РИА Новости.
Как рассказали представители сервиса, они проанализировали объем пользовательских запросов по стихам ко Всемирному дню поэзии, который был учрежден ЮНЕСКО и отмечается 21 марта.
По данным Storytel, лидером по количеству прослушиваний, как в РФ, так и в мире, является Александр Пушкин. Среди поэтов, творчество которых также является очень востребованным у россиян, оказались, в частности, Александр Грибоедов, Михаил Лермонтов, Сергей Есенин, Анна Ахматова, Владимир Маяковский и Корней Чуковский.
У российских пользователей при этом пользуются большой популярностью произведения Гомера, Уильяма Шекспира и Данте Алигьери.
Представители Storytel добавили, что Россия сейчас находится на первом месте в мире по прослушиванию стихов среди двадцати стран, где сейчас доступен аудиосервис. Кроме того, поэзию любят пользователи из Дании, Индии, Нидерландов и Швеции.
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