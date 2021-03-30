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В Пентагоне обеспокоены из-за атаки исламистов в Мозамбике


30.3.2021 10:05
В Пентагоне обеспокоены из-за атаки исламистов в МозамбикеФото: topwar.ru

Руководство Соединенных Штатов обеспокоено в связи с атакой исламистов на город Палма на северо-востоке Мозамбика.

Инцидент, в результате которого погибли не менее 57 человек, в том числе, несколько иностранных граждан, прокомментировал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

В ходе брифинга официальный представитель американского военного ведомства подчеркнул, что в Вашингтоне осуждают нападение террористов на город Палма в Мозамбике.

Власти Соединенных Штатов после случившегося нацелены на взаимодействие с правительством этой африканской страны в борьбе с терроризмом и экстремизмом. Речь также идет об уничтожении группировки "Исламское государство" (ИГ, деятельность этой организации в России запрещена), отметил Джон Кирби.

Представитель Пентагона при этом не дал прямого ответа на вопрос о возможной отправке американских военных в Мозамбик в целях обеспечения безопасности.

Инцидент в мозамбикской провинции Кабу-Делгаду произошел 24 марта, когда группа террористов атаковала город Палма. По данным местных властей, жертвами этого нападения стали не менее 57 человек. Точное количество раненых и пропавших без вести пока еще не называлось. Позднее о своей ответственности за случившееся заявили боевики ИГ (деятельность террористической организации в России официально запрещена).

Правоохранительных органы Мозамбика сообщают, что некоторые местные жители успели скрыться в близлежащих лесах. Но боевикам удалось расправиться с десятками людей, остававшихся в городе. В числе погибших - по меньшей мере семь иностранных граждан. В ходе операции по освобождению населенного пункта он был практически полностью разрушен, отмечают зарубежные СМИ.

В российской дипмиссии после случившегося отметили, что соотечественники в основном проживают в центре и южной части Мозамбика, вдали от очага напряженности. Сведений о гражданах РФ, которые могли пострадать при атаке Палмы, в посольство пока не поступало. Дипломаты сейчас работают в штатном режиме.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 118

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