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В Пентагоне обеспокоены из-за атаки исламистов в Мозамбике
30.3.2021 10:05
Фото: topwar.ru
Руководство Соединенных Штатов обеспокоено в связи с атакой исламистов на город Палма на северо-востоке Мозамбика.
Инцидент, в результате которого погибли не менее 57 человек, в том числе, несколько иностранных граждан, прокомментировал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
В ходе брифинга официальный представитель американского военного ведомства подчеркнул, что в Вашингтоне осуждают нападение террористов на город Палма в Мозамбике.
Власти Соединенных Штатов после случившегося нацелены на взаимодействие с правительством этой африканской страны в борьбе с терроризмом и экстремизмом. Речь также идет об уничтожении группировки "Исламское государство" (ИГ, деятельность этой организации в России запрещена), отметил Джон Кирби.
Представитель Пентагона при этом не дал прямого ответа на вопрос о возможной отправке американских военных в Мозамбик в целях обеспечения безопасности.
Инцидент в мозамбикской провинции Кабу-Делгаду произошел 24 марта, когда группа террористов атаковала город Палма. По данным местных властей, жертвами этого нападения стали не менее 57 человек. Точное количество раненых и пропавших без вести пока еще не называлось. Позднее о своей ответственности за случившееся заявили боевики ИГ (деятельность террористической организации в России официально запрещена).
Правоохранительных органы Мозамбика сообщают, что некоторые местные жители успели скрыться в близлежащих лесах. Но боевикам удалось расправиться с десятками людей, остававшихся в городе. В числе погибших - по меньшей мере семь иностранных граждан. В ходе операции по освобождению населенного пункта он был практически полностью разрушен, отмечают зарубежные СМИ.
В российской дипмиссии после случившегося отметили, что соотечественники в основном проживают в центре и южной части Мозамбика, вдали от очага напряженности. Сведений о гражданах РФ, которые могли пострадать при атаке Палмы, в посольство пока не поступало. Дипломаты сейчас работают в штатном режиме.
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