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В Зеленодольске задержали врача, не положившего в больницу неадекватного пенсионера
31.3.2021 22:00
Фото: vk.com
Правоохранительные органы Татарстана в рамках уголовного дела о ЧП в Зеленодольске задержали врача, передает агентство "Интерфакс".
Со ссылкой на информированный источник уточняется, что речь идет о заведующей отделением медико-социальной реабилитации психоневрологического диспансера.
Фигуранткой уголовного дела оказалась врач, которая отказалась госпитализировать неадекватного пенсионера. По версии следствия, за несколько часов до ЧП родственники привезли в стационар пожилого жителя Зеленодольска. По их словам, пенсионер злоупотреблял алкоголем и угрожал взорвать квартиру. Но в психдиспансере не нашли причин для госпитализации.
Вскоре после этого в девятиэтажном одноподъездном жилом доме произошел взрыв газа, в результате которого обрушились семь квартир на седьмом и восьмом этажах. Жертвами инцидента стали пожилой пенсионер и его соседка, от полученных ранений скончавшаяся в больнице. Четверо жильцов пострадали, им оказывается медицинская помощь.
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