|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Количество погибших при обрушении в Зеленодольске возросло до двух
30.3.2021 12:11
Фото: vk.com
Минздрав Татарстана сообщает о смерти женщины, которую после ЧП доставили в больницу в тяжелом состоянии.
По данным ведомства, количество жертв после взрыва газа в жилом доме в Зеленодольске возросло до двух человек.
В больнице скончалась женщина, доставленная после обрушения с серьезными травмами, заявила пресс-секретарь Минздрава Татарстана Рания Сабирова. В момент поступления состояние пациентки врачи оценивали как тяжелое, передает агентство "Интерфакс".
ЧП случилось накануне вечером, 29 марта, когда произошло обрушение семи квартир девятиэтажного одноподъездного жилого здания. По первоначальным данным, которые приводил региональный главк МЧС, в результате происшествия в доме по улице Ленина погиб один человек, еще одного извлекли из-под завалов. В общей сложности пострадали шесть человек, сообщали в ведомстве.
Следственные органы возбудили уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Обстоятельства случившегося выясняют специалисты. Приоритетной версией сейчас является утечка бытового газа, пояснили в ведомстве.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|