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Количество погибших при обрушении в Зеленодольске возросло до двух


30.3.2021 12:11
Количество погибших при обрушении в Зеленодольске возросло до двухФото: vk.com

Минздрав Татарстана сообщает о смерти женщины, которую после ЧП доставили в больницу в тяжелом состоянии.

По данным ведомства, количество жертв после взрыва газа в жилом доме в Зеленодольске возросло до двух человек.

В больнице скончалась женщина, доставленная после обрушения с серьезными травмами, заявила пресс-секретарь Минздрава Татарстана Рания Сабирова. В момент поступления состояние пациентки врачи оценивали как тяжелое, передает агентство "Интерфакс".

ЧП случилось накануне вечером, 29 марта, когда произошло обрушение семи квартир девятиэтажного одноподъездного жилого здания. По первоначальным данным, которые приводил региональный главк МЧС, в результате происшествия в доме по улице Ленина погиб один человек, еще одного извлекли из-под завалов. В общей сложности пострадали шесть человек, сообщали в ведомстве.

Следственные органы возбудили уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Обстоятельства случившегося выясняют специалисты. Приоритетной версией сейчас является утечка бытового газа, пояснили в ведомстве.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 136

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