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Устроивший стрельбу мытищинский пенсионер сам поджег свой дом


31.3.2021 20:18
Устроивший стрельбу мытищинский пенсионер сам поджег свой домФото: kavcomment.ru

Владимир Барданов на протяжении нескольких часов продолжал "обороняться", используя гранаты, пока не погиб в огне.

По данным СМИ, пенсионер мог сам поджечь свой дом.

Устроивший стрельбу под Мытищами сам поджег свой дом, передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник в правоохранительных органах Московской области.

Во вторник утром полицейские пришли в дом Владимира Барданова, чтобы провести обыск. Соответствующее постановление выдал ранее Мособлсуд. Хозяин отказался открыть дверь и выполнять требования властей. Спустя несколько минут он начал стрелять по правоохранителям и бросать гранаты в их сторону.

Затем Барданов переместился на третий этаж здания, после чего поджег дом изнутри. Пр этом мужчина продолжал вести стрельбу из окна, ранив в ногу спецназовца. Сотрудник правоохранительных органов получил открытые переломы ступни, сейчас он восстанавливает здоровье в амбулаторном режиме.

По данным полиции, Барданов забаррикадировался в помещении с арсеналом. Спустя несколько часов оно было охвачено огнем, начали происходить взрывы. Вскоре выстрелы прекратились. По версии правоохранителей, мужчина погиб при детонации части своего арсенала.

Полностью возгорание было ликвидировано к 5 утра среды.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 120

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