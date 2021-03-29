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По дому «мытищинского стрелка» ударили из гранатомета


19:32
По дому «мытищинского стрелка» ударили из гранатометаФото: gazeta.ru

Правоохранительные органы Московской области продолжают операцию по обезвреживанию 61-летнего жителя поселка Вешки.

По дому, где забаррикадировался злоумышленник, выстрелили из гранатомета, передает агентство "Интерфакс".

Со ссылкой на информированный источник в силовых структурах Подмосковья уточняется, что удар был нанесен в направлении огневой точки. Выстрел из гранатомета осуществили по месту, из которого, предположительно, хозяин дома мог вести стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов.

Отмечается, что внутри дома были слышны звуки нескольких взрывов. Вероятно, могли сдетонировать гранаты, имевшиеся у злоумышленника.

Ранее стало известно о ранении спецназовца, который был задействован в операции. Официальных сведений о состоянии пострадавшего пока нет. Известно лишь, что силовика доставили в больницу, ему оказывается помощь.

Собеседник агентства не стал уточнять, насколько тяжело ранен спецназовец. "Он госпитализирован, ему оказана медицинская помощь", - отметил источник.

ЧП случилось сегодня утром, когда к одному из частных домов в поселке Вешки, расположенном неподалеку от Мытищ, прибыли представители МВД и ФСБ. Силовики намеревались проверить сведения о незаконном хранении оружия. В ответ 61-летний мужчина обстрелял их из автоматического оружия. Кроме того, злоумышленник бросил в правоохранителей две гранаты.

Позже стало известно об ожесточенном сопротивлении, которое продолжает оказывать стрелок. Мужчина также мог поджечь принадлежащий ему склад с нелегальным оружием. По факту инцидента уже возбудил уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ).

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 110

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