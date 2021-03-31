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В Кот-д'Ивуаре боевики убили двух военнослужащих
31.3.2021 20:11
Фото: allafrica.com
В результате нападения террористов на блокпосты армии Кот-д'Ивуара погибли двое военнослужащих и один жандарм.
Как сообщает пресс-служба ВС этого африканского государства, первый инцидент был зафиксирован в Кафоло.
Блокпост подвергся нападению группы боевиков численностью около 60 человек. Террористы, прибывшие в страну из Буркина-Фасо, были тяжело вооружены, указывается в заявлении ведомства.
Жертвами первой атаки стали двое военных, четверо были ранены. Ответным огнем военнослужащие ликвидировали трех террористов, четверых нападавших удалось задержать.
Второе нападение было совершено в Колобугу, неподалеку от границы с Буркина-Фасо. Боевики, атаковав блокпост, убили одного жандарма и еще одного ранили. Затем злоумышленники скрылись, практически не встретив сопротивления.
Ранее в Пентагоне выразили обеспокоенность из-за атаки исламистов в Мозамбике. Жертвами нападения на город Палма на северо-востоке этой африканской страны стали 57 человек, в том числе, несколько иностранных граждан.
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