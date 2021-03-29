Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter По факту обрушения квартир в Зеленодольске возбудили уголовное дело

05:18

Фото: inform.kz



В Зеленодольске введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера после обрушения семи квартир в многоэтажном жилом доме, заявил глава ГУ МЧС России по Татарстану Рафис Хабибуллин.



Руководитель регионального ведомства пояснил, что срок действия этих мер рассчитан на период до окончания работ по восстановлению здания.



Утром во вторник в город, где произошло ЧП, прибудут специалисты, которым предстоит обследовать здание. Как пояснил руководитель Зеленодольского муниципального района и мэр города Михаил Афанасьев, после заключения экспертов местные власти примут решение о возможном возвращении жильцов в их квартиры.



ЧП случилось накануне вечером, 29 марта, когда произошло обрушение семи квартир девятиэтажного одноподъездного жилого здания. По данным регионального МЧС, жертвой происшествия в доме по улице Ленина стал один человек, еще одного извлекли из-под завалов. Согласно уточненной информации, пострадали шесть человек.



Следственные органы возбудили уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Обстоятельства случившегося выясняют специалисты. Приоритетной версией сейчас является утечка бытового газа, пояснили в ведомстве.



Автор: Злата Богатова

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