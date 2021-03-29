ИнтерНовости - новости в стране и мире
По факту обрушения квартир в Зеленодольске возбудили уголовное дело
По факту обрушения квартир в Зеленодольске возбудили уголовное дело
Экс-глава CDC заявил о появлении COVID-19 из лаборатории в Китае
Экс-глава CDC заявил о появлении COVID-19 из лаборатории в Китае
Французский багет предложат включить в наследие ЮНЕСКО
Французский багет предложат включить в наследие ЮНЕСКО
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
По факту обрушения квартир в Зеленодольске возбудили уголовное делоПо факту обрушения квартир в Зеленодольске возбудили уголовное дело
Суэцкий канал не удалось разблокировать после снятия Ever Given с мелиСуэцкий канал не удалось разблокировать после снятия Ever Given с мели
Пенсионерку из Крыма осудили на 12 лет за шпионаж в пользу УкраиныПенсионерку из Крыма осудили на 12 лет за шпионаж в пользу Украины
Богатейший человек Чехии погиб в авиакатастрофе на АляскеБогатейший человек Чехии погиб в авиакатастрофе на Аляске
Погибшая под Мурманском девочка спровоцировала сход снегаПогибшая под Мурманском девочка спровоцировала сход снега

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Тартар. Рецепт, рожденный выдумкойТартар. Рецепт, рожденный выдумкой
Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.
Яблочный зефир своими рукамиЯблочный зефир своими руками
Остров Закинтос - мечты сбываются.Остров Закинтос - мечты сбываются.
Дружба дружбой, а табачок как?Дружба дружбой, а табачок как?

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

По факту обрушения квартир в Зеленодольске возбудили уголовное дело


05:18
По факту обрушения квартир в Зеленодольске возбудили уголовное делоФото: inform.kz

В Зеленодольске введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера после обрушения семи квартир в многоэтажном жилом доме, заявил глава ГУ МЧС России по Татарстану Рафис Хабибуллин.

Руководитель регионального ведомства пояснил, что срок действия этих мер рассчитан на период до окончания работ по восстановлению здания.

Утром во вторник в город, где произошло ЧП, прибудут специалисты, которым предстоит обследовать здание. Как пояснил руководитель Зеленодольского муниципального района и мэр города Михаил Афанасьев, после заключения экспертов местные власти примут решение о возможном возвращении жильцов в их квартиры.

ЧП случилось накануне вечером, 29 марта, когда произошло обрушение семи квартир девятиэтажного одноподъездного жилого здания.  По данным регионального МЧС, жертвой происшествия в доме по улице Ленина стал один человек, еще одного извлекли из-под завалов.  Согласно уточненной информации, пострадали шесть человек.

Следственные органы возбудили уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Обстоятельства случившегося выясняют специалисты. Приоритетной версией сейчас является утечка бытового газа, пояснили в ведомстве.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Март 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
29
 30
 31
        

Популярное

В Дубае за $62 млн продали самую большую в мире картинуВ Дубае за $62 млн продали самую большую в мире картину
В СКР озвучили основные версии крушения Ка-32 под КалининградомВ СКР озвучили основные версии крушения Ка-32 под Калининградом
В Приморье машина врезалась в дерево: погибли два человекаВ Приморье машина врезалась в дерево: погибли два человека
Под Калугой при аварии с Ту-22М3 погибли трое военныхПод Калугой при аварии с Ту-22М3 погибли трое военных
ВОЗ представила основные версии передачи коронавируса человекуВОЗ представила основные версии передачи коронавируса человеку

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru