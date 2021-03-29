|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
По факту обрушения квартир в Зеленодольске возбудили уголовное дело
05:18
Фото: inform.kz
В Зеленодольске введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера после обрушения семи квартир в многоэтажном жилом доме, заявил глава ГУ МЧС России по Татарстану Рафис Хабибуллин.
Руководитель регионального ведомства пояснил, что срок действия этих мер рассчитан на период до окончания работ по восстановлению здания.
Утром во вторник в город, где произошло ЧП, прибудут специалисты, которым предстоит обследовать здание. Как пояснил руководитель Зеленодольского муниципального района и мэр города Михаил Афанасьев, после заключения экспертов местные власти примут решение о возможном возвращении жильцов в их квартиры.
ЧП случилось накануне вечером, 29 марта, когда произошло обрушение семи квартир девятиэтажного одноподъездного жилого здания. По данным регионального МЧС, жертвой происшествия в доме по улице Ленина стал один человек, еще одного извлекли из-под завалов. Согласно уточненной информации, пострадали шесть человек.
Следственные органы возбудили уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Обстоятельства случившегося выясняют специалисты. Приоритетной версией сейчас является утечка бытового газа, пояснили в ведомстве.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|