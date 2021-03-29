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Суэцкий канал не удалось разблокировать после снятия Ever Given с мели


29.3.2021 17:06
Суэцкий канал не удалось разблокировать после снятия Ever Given с мелиФото: rabotainternet.com

Возможность свободной навигации по Суэцкому каналу пока еще остается под вопросом, передают зарубежные СМИ.

Блокировавший путь другим судам 400-метровый контейнеровоз удалось снять с мели, однако процесс возобновления затягивается.

Гигантское судно пока не удается отбуксировать в место стоянки из-за погодных условий. Поэтому процесс разблокировки движения по каналу затягивается. Сложности возникли, когда снятый с мели Ever Given снова начало сносить сильными порывами ветра.

Спустя несколько часов буксиры, продолжающие работать на месте затора, смогли вывести судно в направлении Большого Горького озеро. В этом водоеме, входящем в систему Суэцкого канала, контейнеровоз должен встать на временную стоянку. Специалистам предстоит провести технический осмотр судна, пишет Bloomberg.

Информация о ходе операции по разблокировке канала пока поступает достаточно противоречивая. По данным Reuters, как только судно развернули, из-за сильных порывов ветра оно начало сдвигаться обратно. При этом контейнеровоз остается на плаву. Буксиры тем временем вновь предпринимают попытки развернуть огромное судно вдоль течения.

ЧП случилось в ночь на 23 марта, когда 400-метровый контейнеровоз Ever Given сел на мель и перегородил движение по Суэцкому каналу. В образовавшейся пробке тогда встали сотни судов. Предполагается, что очередь, возникшая возле обоих входов в канал, будет рассасываться как минимум в течение нескольких суток.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 134

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