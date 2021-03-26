|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Более 300 судов стоят у входа в Суэцкий канал
20:05
Фото: smartmoney.one
В данный момент входа в Суэцкий канал ожидают свыше трехсот судов, сообщает Reuters.
В администрации канала прокомментировали ход операции по возобновлению движения, а также озвучили некоторые предположения о причинах случившегося.
Как пояснил официальный представитель администрации канала, в очереди, сформировавшейся у входа в Суэцкий канал, сейчас находится 321 судно
В процессе продолжающихся работ уже удалось убрать 9 тыс. тонн балластной воды, которая находилась в сверхбольшом контейнеровозе Ever Given. В операции по разблокировке канала в данный момент задействовано уже четырнадцать буксиров.
Говоря о причинах случившегося, в администрации Суэцкого канала допустили, что определенную роль могли сыграть действия экипажа. Вряд ли в истории с судном решающим были сильные порывы ветра, заявил глава администрации канала Усама Рабиа. По его словам, не исключено, что судно село на мель из-за некой технической ошибки.
Ранее Jerusalem Post со ссылкой на ряд источников, которые сейчас продолжают работу на Суэцком канале, сообщил о первых результатах. Отмечалось, что гигантское судно удалось сдвинуть с места. Это случилось после того, как с берега было вывезено около 20 тыс. тонн песка.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|