|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
На Камчатке при восхождении на вулкан погиб скалолаз
29.3.2021 16:14
Фото: mkset.ru
Увлекающийся альпинизмом житель Петропавловска-Камчатского получил смертельные травмы, пытаясь совершить восхождение на вулкан Корякский.
Как передает агентство "Интерфакс", тело скалолаза было найдено в ущелье.
О случившемся рассказали в главном управлении МЧС России по региону. Как стало известно, покорять вершину Корякского вулкана отправилась группа из трех человек, приехавших из Москвы, Костромы и Петропавловска-Камчатского. Начав восхождение 27 марта, туристы потеряли друг друга из-за плохой погоды.
Позднее жителей Москвы и Костромы смогли отыскать волонтеры. Поиск камчатского туриста продолжились с участием сотрудников МЧС. Скалолаз успел по телефону сообщить спасателям, что находится на склоне вулкана, на высоте около 3,2 тыс. м. Однако на указанной отметке мужчину не обнаружили.
Позднее, когда спасатели спустились ниже, они заметили в ущелье скалолаза. К тому времени он уже не подавал признаков жизни. Предположительно, мужчина мог сорваться после того, как вышел на связь с поисковиками.
Ранее стало известно о ходе расследования трагедии под Мурманском, где погибла девочка. По версии следствия, ребенок мог спровоцировать сход снежной массы из-за недосмотра руководителя туристической группы.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|