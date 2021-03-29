Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Погибшая под Мурманском девочка спровоцировала сход снега

29.3.2021 13:16

Фото: vk.com



Руководитель детской тургруппы, прибывшей из Петербурга под Мурманск, арестован по делу о гибели ребенка.



По версии следствия, он недосмотрел за девочкой, допустив ее съезд со склона на лыжах, который спровоцировал сход снежных масс.



Руководитель туристической группы, в состав которой входили дети, во время путешествия мог грубо нарушить требования безопасности, рассказал глава отдела особо важных дел СУ СКР по Мурманской области Никита Киселев.



В ходе расследования установлено, что запланированный предварительно маршрут этой группы пролегал исключительно по равнинной местности. Готовясь к поездке, юные туристы не брали с собой противолавинного снаряжения. Однако отвечавший за детей руководитель группы, решив срезать путь, направился к вершине склона отрога горы Маннепахк.



Когда дети спускались, руководитель группы не контролировал должным образом всех подопечных. В результате одна из девочек, не осознававшая в тот момент опасности схода снежных масс и находившаяся без присмотра взрослых, скатилась со склона на лыжах. Ребенок не был обеспечен противолавинной экипировкой.



Действия школьницы спровоцировали срыв участка снежного покрова. Ребенок погиб под обрушившимся на него снежным массивом. Когда под завалами удалось отыскать школьницу, в СМИ начали появляться сообщения о том, что девочку спасли. Однако реанимационные мероприятия результата не дали. Представители СКР были вынуждены подтвердить информацию о смерти ребенка.



По словам Киселева, руководитель группы, которому уже предъявили обвинение, в прошлом не имел опыта проведения подобных лыжных походов. Во время допросов руководитель группы отказывается признавать себя виновным, настаивая на том, что не допускал нарушений требований безопасности.



Трагедия случилась вечером 22 марта, когда на горе Маннепахк произошло обрушение снежного козырька. На склоне в тот момент находились члены группы - трое взрослых и тринадцать детей возраста до пятнадцати лет. Отправляясь в поход, участники молодежной спортивной организации "Скиф" одного из домов детского творчества Петербурга намеревались пройти на лыжах 77 км. Их маршрут пролегал от населенного пункта Имандра до Кировска.



По версии следствия, при организации похода не учитывалась труднодоступность мест и состояние снежного покрова. После гибели девочки возбудили уголовное дело. Помимо руководителя группы, к ответственности могут привлечь и ряд должностных лиц, включая представителей администрации дома творчества.



Автор: Злата Богатова

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