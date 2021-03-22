Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Мурманской области нашли девочку, попавшую под лавину

22.3.2021 21:51

Фото: hotrs.su



Спасателям удалось отыскать ребенка, который пропал в результате схода снежного карниза, передают российские СМИ со ссылкой на представителей СУ СКР по Мурманской области.



ЧП случилось в районе станции Имандра.



Как сообщили в региональном СУСК, сразу после обнаружения ребенка были начаты реанимационные мероприятия. К сожалению, они оказались безуспешными. Спасти девочку не удалось, передает ТАСС со ссылкой на представителей ведомства.



Ранее стало известно о сходе лавины в Мурманской области. Сигнал в экстренные службы поступил от туристической группы, в состав которой входили 16 человек, в том числе, 13 детей. По предварительным данным, туристы прибыли в регион из Петербурга.



По данным местных властей, ЧП случилось неподалеку от Оленегорска. Туристы сообщили об этом в 18:00 по московскому времени. К месту схода снежной массы сразу же были направлены спасатели.



Жертвой происшествия стала девочка 2008 г.р. В ее поисках было задействовано 53 сотрудника МЧС, включая кинологический расчет. К мероприятиям привлекалось 18 единиц спецтехники.



Автор: Злата Богатова

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