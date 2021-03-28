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ОНК: Фургал сообщил об угрозах со стороны следствияОНК: Фургал сообщил об угрозах со стороны следствия

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ОНК: Фургал сообщил об угрозах со стороны следствия


11:14
ОНК: Фургал сообщил об угрозах со стороны следствияФото: report.az

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, задержанный летом прошлого года и находящийся сейчас в московском СИЗО "Лефортово", рассказал правозащитникам об угрозах со стороны следователей.

Об этом в своем Telegram сообщила член столичной ОНК Марина Литвинович.

По словам экс-губернатора, он хотел бы сделать заявление для прессы и рассказать об "ужасе, который с ним происходит", пояснила правозащитница. По данным Марины Литвинович, в настоящее время Сергей Фургал сталкивается с "колоссальным морально-психологическим давлением". Кроме того, чиновнику, по его словам, поступают угрозы от следователей.

Член столичной ОНК также отметила, что следователи работают с Фургалом "семь дней в неделю". При попытках говорить с адвокатом в процессе ознакомления с материалами дела бывшего чиновника сразу же прерывают. Следователи делают ему замечания, оставляя соответствующие записи.

Литвинович пояснила, что встреча правозащитников с экс-главой Хабаровского края была прервана сотрудником СИЗО. Фургал лишь успел попросить членов комиссии передать его адвокатам, что он хотел бы встречи с журналистами.

Губернатора Сергея Фургала задержали в Хабаровске 9 июля прошлого года. Вскоре его доставили в Москву и арестовали по делу о расправах над бизнесменами. Бывший чиновник все это время продолжает настаивать на своей невиновности.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 118

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