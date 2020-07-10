Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Песков отреагировал на слова Жириновского о коробках денег, требуемых от Фургала

10.7.2020 16:31

Фото: russophile.org



Заявления о том, что столичные чиновники в прошлом требовали от губернатора Хабаровского края привозить в Москву коробки с деньгами, необходимо подкреплять доказательствами, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Ранее с такими утверждениями выступил глава фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский.



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал высказывания Владимира Жириновского, которые были сделаны вскоре после задержания Сергея Фургала. Политик, в частности, заявил о том, что от чиновника в прошлом требовали привозить в Москву коробки с деньгами.



В ответ на просьбу журналистов прокомментировать реплики лидера ЛДПР, официальный представитель Кремля отметил, что необходимо "знать, кто требовал возить мешки или коробки денег", передает агентство "Интерфакс".



Услышав, что речь идет, в частности, идет о вице-премьере, полпреде президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрии Трутневе, пресс-секретарь президента заявил, что подобные обвинения очень серьезны и их следует каким-то образом подкреплять. Иначе лица, упоминаемые в таком ключе, вполне могут пойти на ответные действия в рамках действующего законодательства.



Сегодня столичный Басманный суд отправил губернатора Хабаровского края под стражу на срок до 9 сентября. Сергея Фургала обвиняют в организации заказных убийств. Преступления совершались в период 2004-2005 годов. Губернатор свою вину признавать отказывается.



Глава ЛДПР Владимир Жириновский, отреагировав на задержание чиновника, дал высокую оценку деятельности Фургала на посту губернатора Хабаровского края. Политик подчеркнул, что силовики действовали "не в самой корректной форме", ведь это губернатор, и он "не преступник — никуда не сбежит". Правоохранители были должны понимать, что "это высшее должностное лицо", а территория этого региона превышает размеры Турции, добавил Жириновский.



Автор: Злата Богатова

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