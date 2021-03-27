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Женская сеть myJulia.ru
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Татьяна Арнтгольц рассказала о рождении второго ребенка
27.3.2021 16:04
Фото: glebmusic.ru
Российская актриса Татьяна Арнтгольц поделилась со своими подписчиками впечатлениями после рождения второго ребенка.
Артистка отвечала на вопросы пользователей в своем Instagram.
Отвечая поклонникам, Татьяна Арнтгольц также рассказала о своих дальнейших планах в творческой сфере. По словам актрисы, вновь стать мамой - "это космос". Артистка призналась, что ощущает себя сейчас совершенно счастливой.
Актриса ушла в декрет в конце прошлого года, вскоре после того, как в СМИ просочились сведения о ее тайной свадьбе с коллегой Марком Богатыревым. 18 февраля у Татьяны родился сын.
На вопрос о дальнейших творческих планах артистка заявила, что не собирается долгое время проводить в отпуске из-за появления на свет малыша. Однако пока она намеревается получить удовольствие от общения с сыном.
Татьяна Арнтгольц также сообщила о прекрасных отношениях с дочерью-подростком, родившейся в браке с актером Иваном Жидковым. По словам артистки, они с дочерью много говорят на самые разные темы, а также активно путешествуют.
Ранее вновь стал отцом телеведущий Дмитрий Шепелев.
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