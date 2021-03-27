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Дмитрий Шепелев вновь стал отцом
27.3.2021 10:08
Фото: sollys.ru
Телеведущий Дмитрий Шепелев снова стал отцом - у него родился сын.
О радостном событии он рассказал в своем Instagram-аккаунте, опубликовав фото с новорожденным.
На снимке телеведущий запечатлен с сыном на руках. Имя мальчика пока не сообщается. Матерью второго ребенка Дмитрия Шепелева является его невеста Екатерина Тулупова.
Старший сын шоумена появился на свет 7 апреля 2013 года. В тот момент спутницей ведущего была известная российская артистка Жанна Фриске. Пара не успела узаконить свои отношения - вскоре после рождения Платона у певицы диагностировали неизлечимое заболевание, от которого она скончалась.
Ранее стало известно о рождении десятого правнука британской королевы Елизаветы II, который появился на свет на полу в ванной. Счастливыми родителями уже в третий раз стали Зара Тиндолл и ее супруг Майк Тиндолл, в прошлом являвшийся капитаном сборной Англии по регби.
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