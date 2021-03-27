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Дмитрий Шепелев вновь стал отцом


27.3.2021 10:08
Дмитрий Шепелев вновь стал отцомФото: sollys.ru

Телеведущий Дмитрий Шепелев снова стал отцом - у него родился сын.

О радостном событии он рассказал в своем Instagram-аккаунте, опубликовав фото с новорожденным.

На снимке телеведущий запечатлен с сыном на руках. Имя мальчика пока не сообщается. Матерью второго ребенка Дмитрия Шепелева является его невеста Екатерина Тулупова.

Старший сын шоумена появился на свет 7 апреля 2013 года. В тот момент спутницей ведущего была известная российская артистка Жанна Фриске. Пара не успела узаконить свои отношения - вскоре после рождения Платона у певицы диагностировали неизлечимое заболевание, от которого она скончалась.

Ранее стало известно о рождении десятого правнука британской королевы Елизаветы II, который появился на свет на полу в ванной. Счастливыми родителями уже в третий раз стали Зара Тиндолл и ее супруг Майк Тиндолл, в прошлом являвшийся капитаном сборной Англии по регби.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 183

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