|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Татьяна Арнтгольц скоро снова станет мамой
26.12.2020 19:57
Фото: duck.show
Российская актриса Татьяна Арнтгольц и ее супруг Марк Богатырев скоро станут родителями.
Как рассказал журналистам "Утро.ру" Александр Лазарев-младший, артистка уже ушла в декретный отпуск.
Каких-либо комментариев от самой Татьяны Арнтгольц по поводу предстоящих изменений в ее семье пока не последовало.
О тайной свадьбе 28-летней актрисы стало известно в минувшем ноябре. Как писали тогда российские СМИ, свои романтические отношения с актером Марком Богатыревым Татьяна Арнтгольц решила узаконить в узком кругу. На церемонию были приглашены лишь самые близкие родственники и друзья пары.
Татьяна сейчас воспитывает 11-летнюю дочь Марию, которая появилась на свет в первом браке артистки с актером Иваном Жидковым.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|