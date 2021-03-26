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В Бразилии создали собственную вакцину от коронавируса
09:47
Фото: vk.com
Препарат был создан специалистами университета города Рибейран-Прету, рассказал министр науки, технологий и инноваций Бразилии Маркус Понтес.
Глава ведомства пояснил, что разработки были начаты еще в прошлом году, передает ТАСС.
В Бразилии на протяжении нескольких месяцев разрабатывались сразу три препарата для вакцинации от коронавирусной инфекции, пояснил министр. Все эти препараты пока проходили лишь испытания на лабораторных животных. В пятницу, 26 марта, разработчики из Рибейран-Прету оформили заявку о начале этапа клинических испытаний.
Ранее правительство уже информировало о выделении исследователям ресурсов для проведения подобных исследований. Предполагается, что в испытаниях поучаствуют 360 добровольцев. О вакцине, созданной специалистами университета Рибейран-Прету, также известно, что разработки велись совместно с американской фармацевтической компанией PDS Biotechnology.
Сейчас в Бразилии для вакцинации применяют несколько средств – британско-шведскую AstraZeneca и китайскую Sinovac Biotech (ее производят в стране из сырья, полученного из КНР), а также вакцину "Спутник V". Массовое производство препарата, созданного в РФ, стартует в самое ближайшее время.
В конце минувшего февраля власти Бразилии закупили в Индии неодобренную вакцину против коронавируса. Министерство здравоохранения страны сообщило о заключении контракта о приобретении 20 млн доз препарата Covaxin.
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