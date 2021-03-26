|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Оператор судна, застрявшего в Суэцком канале, назвал сроки проведения дноуглубительных работ
26.3.2021 22:08
Фото: rabotainternet.com
Проведение дноуглубительных мероприятий, которые сейчас проводятся под носом гигантского судна, блокировавшего Суэцкий канал, может занять по меньшей мере еще два-три дня. С таким прогнозом выступили представители тайваньской компании, которая является оператором контейнеровоза.
Как информирует пресс-служба компании, являющейся оператором судна Evergreen Marine Corporation, работы по углублению дна могут занять не менее двух-трех дней. Ранее эксперты уже тщательно изучили сложившуюся ситуацию, подготовив план. Суть его заключается в удалении песка и ила вокруг носа контейнеровоза, блокировавшего канал. Затем, когда начнется прилив, судно попытаются освободить.
В заявлении указано, что копательные работы будут продолжаться, пока не будет достигнут уровень глубины, необходимый для снятия судна с мели. Сразу после этого специалисты приступят к работе по выведению контейнеровоза, дождавшись пика прилива.
Судовладелец нанял команду экспертов из нидерландской компании Smit Salvage, которые прибыли к месту аварии уже в четверг, незамедлительно приступив к обсуждению деталей операции с капитаном и администрацией Суэцкого канала.
Ранее сообщалось о восьми буксирах, пытавшихся сдвинуть с места гигантское судно. После того, как контейнеровоз, следовавший из Китая в Роттердам, сел на мель, движение было блокировано не менее чем 100 судам. Длина Ever Given составляет 400 м, а ширина - 59 м.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|