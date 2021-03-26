Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Оператор судна, застрявшего в Суэцком канале, назвал сроки проведения дноуглубительных работ

26.3.2021 22:08

Фото: rabotainternet.com



Проведение дноуглубительных мероприятий, которые сейчас проводятся под носом гигантского судна, блокировавшего Суэцкий канал, может занять по меньшей мере еще два-три дня. С таким прогнозом выступили представители тайваньской компании, которая является оператором контейнеровоза.



Как информирует пресс-служба компании, являющейся оператором судна Evergreen Marine Corporation, работы по углублению дна могут занять не менее двух-трех дней. Ранее эксперты уже тщательно изучили сложившуюся ситуацию, подготовив план. Суть его заключается в удалении песка и ила вокруг носа контейнеровоза, блокировавшего канал. Затем, когда начнется прилив, судно попытаются освободить.



В заявлении указано, что копательные работы будут продолжаться, пока не будет достигнут уровень глубины, необходимый для снятия судна с мели. Сразу после этого специалисты приступят к работе по выведению контейнеровоза, дождавшись пика прилива.



Судовладелец нанял команду экспертов из нидерландской компании Smit Salvage, которые прибыли к месту аварии уже в четверг, незамедлительно приступив к обсуждению деталей операции с капитаном и администрацией Суэцкого канала.



Ранее сообщалось о восьми буксирах, пытавшихся сдвинуть с места гигантское судно. После того, как контейнеровоз, следовавший из Китая в Роттердам, сел на мель, движение было блокировано не менее чем 100 судам. Длина Ever Given составляет 400 м, а ширина - 59 м.



Автор: Злата Богатова

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