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Оператор судна, застрявшего в Суэцком канале, назвал сроки проведения дноуглубительных работ


26.3.2021 22:08
Оператор судна, застрявшего в Суэцком канале, назвал сроки проведения дноуглубительных работФото: rabotainternet.com

Проведение дноуглубительных мероприятий, которые сейчас проводятся под носом гигантского судна, блокировавшего  Суэцкий канал, может занять по меньшей мере еще два-три дня. С таким прогнозом выступили представители тайваньской компании, которая является оператором контейнеровоза.

Как информирует пресс-служба компании, являющейся оператором судна Evergreen Marine Corporation, работы по углублению дна могут занять не менее двух-трех дней. Ранее эксперты уже тщательно изучили сложившуюся ситуацию, подготовив план. Суть его заключается в удалении песка и ила вокруг носа контейнеровоза, блокировавшего канал. Затем, когда начнется прилив, судно попытаются освободить.

В заявлении указано, что копательные работы будут продолжаться, пока не будет достигнут уровень глубины, необходимый для снятия судна с мели. Сразу после этого специалисты приступят к работе по выведению контейнеровоза, дождавшись пика прилива.

Судовладелец нанял команду экспертов из нидерландской компании Smit Salvage, которые прибыли к месту аварии уже в четверг, незамедлительно приступив к обсуждению деталей операции с капитаном и администрацией Суэцкого канала.

Ранее сообщалось о восьми буксирах, пытавшихся сдвинуть с места гигантское судно. После того, как контейнеровоз, следовавший из Китая в Роттердам, сел на мель, движение было блокировано не менее чем 100 судам. Длина Ever Given составляет 400 м, а ширина - 59 м.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 180

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