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Разблокировать Суэцкий канал пытаются восемь буксиров
24.3.2021 20:01
Фото: rabotainternet.com
Восемь буксиров продолжают попытки сдвинуть с места гигантское судно, блокировавшее Суэцкий канал.
Навигация была остановлена после того, как на мель сел контейнеровоз Ever Given. Причиной ЧП стали погодные условия - песчаная буря и ураганный ветер.
Как указано в заявлении руководителя администрации канала Усамы Рабиа, на месте ЧП сейчас активно продолжаются спасательные мероприятия. В операции задействованы восемь буксиров, которые предпринимают попытки снять Ever Given с мелководья. В целях разблокировки канала осуществляются работы по уменьшению груза на судне, отмечается в официальном сообщении.
Гигантский контейнеровоз грузоподъемностью порядка 224 тыс. тонн сегодня утром сел на мель в районе 101-м км канала. Причиной этого стала песчаная буря, из-за которой резко упала видимость. Экипаж судна потерял управление в условиях ураганного ветра. В результате команда допустила отклонение от курса.
После того, как контейнеровоз, следовавший из Китая в Роттердам, сел на мель, движение было блокировано не менее чем 100 судам. Длина Ever Given составляет 400 м, а ширина - 59 м, отмечается в заявлении администрации канала.
Предполагается, что спасательная операция может продлиться несколько суток. Экипаж контейнеровоза находится в безопасности. В результате происшествия никто не пострадал.
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