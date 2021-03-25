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В Нигере боевики убили десять мирных жителей


25.3.2021 12:41
В Нигере боевики убили десять мирных жителейФото: livejournal.com

Вооруженные боевики атаковали две деревни на юго-западе Нигера, передает Reuters.

Со ссылкой на источник в силовых структурах страны агентство сообщает, что инциденты были зафиксированы в регионе Тиллабери.

По предварительным данным, жертвами вооруженных нападений стали как минимум десять мирных жителей. Какие-либо другие подробности правоохранители пока не сообщили. Известно лишь о начале расследования.

На прошлой неделе в Нигере объявили траур после гибели 58 человек. Мирные жители погибли при нападении боевиков на территории того же Тиллабери.

Местные власти сообщили, что несколько групп неизвестных злоумышленников перехватили четыре машины с пассажирами. Вооруженные преступники "трусливо и жестоко" казнили всех, кто находился в автомобилях, подчеркивалось в заявлении правительства Нигера. Жертвами нападения стали мирные граждане, возвращавшиеся домой с еженедельного рынка.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 101

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