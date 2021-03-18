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В Нигере объявлен траур после гибели 58 человек
18.3.2021 13:10
Фото: ednews.net
Власти Нигера объявили трехдневный траур в связи с гибелью 58 мирных жителей.
Граждане стали жертвами нападения боевиков в районе Тиллабери, передает Le Monde.
Со ссылкой на заявление местных властей сообщается, что инцидент произошел в минувший понедельник, 15 марта, когда несколько групп неизвестных злоумышленников перехватили четыре машины с пассажирами.
Вооруженные преступники "трусливо и жестоко" казнили всех, кто находился в автомобилях. В правительстве отметили, что жертвами нападения стали мирные граждане, возвращавшиеся домой с еженедельного рынка.
По уточненным данным, ранения получил один человек, 58 погибли. Экстремисты также сожгли несколько зернохранилищ и две автомашины.
Местные власти полагают, что к инциденту могут быть причастны члены одной из экстремистских группировок, проявляющих активность в регионе.
На гибель мирных жителей Нигера отреагировал генсек ООН. Антониу Гутерреш решительно осудил действия боевиков, причастных к вооруженному нападению.
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