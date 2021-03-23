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В Бразилии число заражений коронавирусом превысило 12 млн
23.3.2021 12:03
Фото: glaucialima.com
После выявления еще 49 293 зараженных коронавирусом общее число лабораторно подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 в Бразилии достигло 12 047 526. Как информирует Минздрав страны, за период с начала пандемии скончались 295 425 пациентов.
За минувшие сутки в Бразилии среди зараженных коронавирусом было зафиксировано почти 1,4 тыс. смертей, указано на сайте ведомства. На текущий момент 10 507 995 человек уже признаны выздоровевшими.
В конце минувшего февраля власти Бразилии закупили в Индии неодобренную вакцину против коронавируса. Министерство здравоохранения страны сообщило о заключении контракта о приобретении 20 млн доз препарата Covaxin.
Несколько дней назад спикер верхней палаты бразильского парламента Родригу Пашеку попросил американского вице-президента Камалу Харрис предоставить его стране дозы вакцин, которые пока не используются в Соединенных Штатах.
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