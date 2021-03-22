Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Арестованы четверо фигурантов коррупционного дела Белозерцева

22.3.2021 20:28

Фото: sledcom.ru



Столичный Басманный суд вынес решение об аресте четверых фигурантов уголовного дела о даче взятки губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, передает "Интерфакс".



По данным агентства, речь идет об Евгении Шпигель, Антоне Колоскове, Геннадии Маркове и Федоре Федотове.



Как пояснила пресс-секретарь суда Ирина Софинская, четверо фигурантов отправлены под стражу на срок до 20 мая. Ранее стало известно об аресте Ивана Белозерцева, который также был отправлен в СИЗО на два месяца.



Известно также, что шести фигурантам этого резонансного дела, в зависимости от их предполагаемой роли в преступной схеме, уже предъявили обвинения по статье о взяточничестве. По данным ТАСС, Белозерцев, как и другие подозреваемые, свою вину в содеянном признавать отказывается.



Напомним, помимо губернатора Пензенской области правоохранители задержали Бориса Шпигеля, в прошлом являвшегося продюсером известного российского певца Николая Баскова. По версии следствия, глава региона мог брать взятки за получение госконтрактов. Речь идет о тендерах для региональных медучреждений, связанных с поставками и хранением медицинских изделий и лекарств, а также контролем их качества.



Бизнесмен Шпигель, являющийся главой группы фармацевтических компаний "Биотэк", передавал деньги Белозерцеву в период с января по сентябрь прошлого года. В СКР пояснили, что в передаче взяток также могли быть задействованы супруга предпринимателя и директор ОАО "ФАРМАЦИЯ" Антон Колосков. Помимо наличности, губернатору передавались и иные ценности, отмечается в сообщении ведомства.



Автор: Злата Богатова

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