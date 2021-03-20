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Губернатора Пензенской области задержали по делу о взятках


12:08
Губернатора Пензенской области задержали по делу о взяткахФото: kaluga24.tv

В рамках уголовного дела о взяточничестве задержаны губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и бизнесмен Борис Шпигель, являющийся руководителем одного из крупнейших поставщиков лекарств от COVID-19.

По данным СКР, размер взяток превышал 30 млн рублей.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев задержан по подозрению в получении взятки, сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко. По ее словам, размер денежных средств, незаконно переданных чиновнику бизнесменом Борисом Шпигелем , составляет 31 млн руб.

Как стало известно, Бориса Шпигеля, в прошлом являвшегося продюсером известного российского певца Николая Баскова, также задержали в рамках этого уголовного дела. По версии следствия, губернатор мог брать взятки за получение госконтрактов. Речь идет о тендерах для региональных медучреждений, связанных с поставками и хранением медицинских изделий и лекарств, а также контролем их качества.

Шпигель, являющийся главой группы фармацевтических компаний "Биотэк", передавал деньги Белозерцеву в период с января по сентябрь прошлого года. В СКР пояснили, что в передаче взяток также могли быть задействованы супруга предпринимателя и директор ОАО "ФАРМАЦИЯ" Антон Колосков. Помимо наличности, губернатору передавались и иные ценности, отмечается в сообщении ведомства.

Дочь 68-летнего Бориса Шпигеля Светлана в прошлом была супругой певца Николая Баскова. В браке, продолжавшемся в период 2001-2008 годов, появился сын, которого назвали Бронислав.

Автор: Злата Богатова

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