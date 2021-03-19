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С Байконура стартовала ракета «Союз» с 38 спутниками


10:37
С Байконура стартовала ракета «Союз» с 38 спутникамиФото: 1news.az

Сегодня на Байконуре провели запуск носителя "Союз-2.1а", передают российские СМИ. Трансляция этого процесса велась на официальном портале "Роскосмоса".

Впервые за сорок пять лет ракета сменила свою цветовую гамму - вместо серо-оранжевой она стала бело-синей.

Включение двигателей разгонного блока "Фрегат" проходило штатно, отметил глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. В своем Telegram-канале он указал, что отделение головного блока от третьей ступени состоялось в расчетное время. Это произошло примерно через девять минут после запуска.

Ракета-носитель "Союз-2.1а", стартовавшая с космодрома Байконур в 09:07 по Москве, должна вывести на орбиту в общей сложности тридцать восемь спутников из восемнадцати стран. Среди этих аппаратов - устройство дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) CAS500-1 (Республика Корея), прибор для удаления космического мусора ELSA-d и спутники ДЗЗ GRUS (Япония), спутники связи Технического университета Берлина и целый ряд других устройств.

Первоначально запуск планировался на 20 марта, однако затем было принято решение о переносе. Запуск был отменен незадолго до старта из-за проблем, которые возникли с наземным оборудованием. По данным РИА Новости, по причине скачка напряжения в системе электропитания стартового комплекса потребовалось повторно провести проверку систем носителя.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 163

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