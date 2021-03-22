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В Сальвадоре серфингистка погибла от удара молнии


22.3.2021 06:23
В Сальвадоре серфингистка погибла от удара молнииФото: kapital.kz

Серфингистка Кэтрин Диас Эрнандес трагически погибла во время тренировки, готовясь к квалификационному турниру на Олимпийские игры в Токио.

22-летняя спортсменка находилась в воде, когда молния ударила прямо в нее молния, передает ESPN.

По данным латиноамериканских СМИ, в результате электротравмы девушка, собиравшаяся на Олимпиаду в Токио, скончалась на месте.

ЧП случилось на тихоокеанском пляже Эль-Тунко, где Кэтрин Диас Эрнандес готовилась к соревнованиям по серфингу, чтобы побороться за право поехать в Токио. Национальный турнир должен стать квалификационным этапом для отбора на Олимпийские игры.

В этом году серфинг впервые будет представлен в олимпийской программе в столице Японии.

Ранее в Гвинее жертвами удара молнии стали шесть детей, игравшие под ветвями мангового дерева и ненадолго оставшиеся без присмотра взрослых. Четырехлетний мальчик и пять девочек, которым было примерно по десять лет, от полученной электротравмы скончались по дороге в больницу, рассказали местные жители.

Автор: Злата Богатова

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