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В Сальвадоре серфингистка погибла от удара молнии
22.3.2021 06:23
Фото: kapital.kz
Серфингистка Кэтрин Диас Эрнандес трагически погибла во время тренировки, готовясь к квалификационному турниру на Олимпийские игры в Токио.
22-летняя спортсменка находилась в воде, когда молния ударила прямо в нее молния, передает ESPN.
По данным латиноамериканских СМИ, в результате электротравмы девушка, собиравшаяся на Олимпиаду в Токио, скончалась на месте.
ЧП случилось на тихоокеанском пляже Эль-Тунко, где Кэтрин Диас Эрнандес готовилась к соревнованиям по серфингу, чтобы побороться за право поехать в Токио. Национальный турнир должен стать квалификационным этапом для отбора на Олимпийские игры.
В этом году серфинг впервые будет представлен в олимпийской программе в столице Японии.
Ранее в Гвинее жертвами удара молнии стали шесть детей, игравшие под ветвями мангового дерева и ненадолго оставшиеся без присмотра взрослых. Четырехлетний мальчик и пять девочек, которым было примерно по десять лет, от полученной электротравмы скончались по дороге в больницу, рассказали местные жители.
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