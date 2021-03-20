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В Ивановской области лошадь на конюшне травмировала девочку
06:32
Фото: istockphoto.com
Следственные органы Ивановской области по итогам проверки возбудили уголовное дело по факту инцидента, в результате которого получила серьезные травмы 11-летняя девочка.
Установлено, что в момент ЧП ребенок находился без присмотра взрослых.
Инцидент зафиксирован 19 марта на территории ОАО "Вичугское производственно-заготовительное предприятие вторичного сырья", сообщает пресс-служба регионального СУ СКР. По предварительным данным, на предприятии организовали конюшню, где желающим предоставлялись лошади для верховой езды.
В ходе начатого разбирательства было установлено, что в манеже без сопровождения взрослых находились трое детей. К одиннадцатилетней девочке галопом подбежало одно из животных и сбило ее с ног. Затем лошадь проскакала по упавшему ребенку. Пострадавшую незамедлительно доставили в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у девочки серьезные травмы, которые уже были квалифицированы следователями как тяжкие телесные повреждения.
Представители СКР пояснили, что уголовное дело возбудили по п. "в" ч.2 ст.238 УК РФ (предоставление услуг, которые не отвечают требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей и повлекли за собой по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Обстоятельства случившегося выясняются.
Ранее в Москве было найдено тело школьницы. По данным правоохранительных органов, девочка погибла, выпав из окна. Согласно одной из версий, подросток мог упасть с высоты, пытаясь спастись от агрессивных животных. Установлено, что 14-летняя школьница была в гостях у приятеля, в квартире которого находились два американских стаффордширских терьера.
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