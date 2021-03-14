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В Москве искусанная собакой школьница выпала из окна и погибла


06:32
В Москве искусанная собакой школьница выпала из окна и погиблаФото: loshadka24.ru

На западе российской столицы найдено тело девочки-подростка со следами укусов, предположительно, собаки.

Московская полиция установила, что 14-летняя школьница была в гостях у приятеля, в квартире которого находились два американских стаффордширских терьера.

ЧП случилось на западе Москвы, где под окнами жилого дома обнаружили труп девочки. Как передают российские СМИ со ссылкой на сообщение столичной прокуратуры, школьница незадолго до гибели пришла к своему 15-летнему знакомому. Подросток, проживающий в доме по улице Барклая, в тот момент находился без присмотра взрослых.

По предварительным данным, на теле погибшей девочки имелись телесные повреждения, указывающие на падение с большой высоты, а также следы собачьих укусов.

Прокуратура города уже проводит проверку в целях выяснения всех причин и обстоятельств трагического происшествия. Кроме того, ведомство даст оценка соблюдению требований федерального законодательства о несовершеннолетних. Кроме того, правоохранительные органы намерены проверить родственников подростков на предмет исполнения ими своих родительских обязанностей.

Следственный комитет возбудил по факту гибели девочки уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Представители СКР пояснили, что в момент нападения собаки школьница в квартире находилась одна. Сейчас следователи продолжают вести допрос соседей, очевидцев и членов семьи девочки, уже изъяты и просматриваются записи, сделанные камерами видеонаблюдения.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 103

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