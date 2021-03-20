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В Мексике члены преступной группировки убили 13 полицейских
20.3.2021 10:12
Фото: insightcrime.org
По меньшей мере тринадцать сотрудников полиции стали жертвами нападения преступной группировки в штате Мехико.
Инцидент зафиксирован на территории муниципалитета Коатепек-Аринас, передает BBC со ссылкой на заявление властей страны.
В местной полиции опубликовали фото, сделанные на месте происшествия. На кадрах, которые распространились в социальных сетях, запечатлены несколько расстрелянных бандитами машин и тела полицейских, лежащие на краю дороги.
Пока ни одна из преступных группировок, действующих в регионе, не заявила о своей причастности к нападению.
На территории штата Мехико сейчас орудует множество криминальных сообществ. По данным официальной статистики, в 2020 году в стране от рук преступников погибли свыше пятисот полицейских.
Ранее в Мексике задержали участника убийства семьи мормонов. Жертвами преступления, совершенного осенью 2019 года, стали трое взрослых и шесть несовершеннолетних членов семьи Ле Барон.
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