ИнтерНовости - новости в стране и мире
Глава МИД Венгрии поставил прививку «Спутник V»
Глава МИД Венгрии поставил прививку «Спутник V»
При взрыве в Химках погибли три человека
При взрыве в Химках погибли три человека
В Словении возобновляют применение вакцины AstraZeneca
В Словении возобновляют применение вакцины AstraZeneca
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Губернатора Пензенской области задержали по делу о взяткахГубернатора Пензенской области задержали по делу о взятках
Байден заявил, что Харрис умнее егоБайден заявил, что Харрис умнее его
Власти Болгарии готовы объявить персонами нон грата российских дипломатовВласти Болгарии готовы объявить персонами нон грата российских дипломатов
В Киеве арестовали все акции «Мотор Сич»В Киеве арестовали все акции «Мотор Сич»
Граждане США пишут в посольство России, извиняясь за слова властейГраждане США пишут в посольство России, извиняясь за слова властей

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Тартар. Рецепт, рожденный выдумкойТартар. Рецепт, рожденный выдумкой
Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.
Яблочный зефир своими рукамиЯблочный зефир своими руками
Остров Закинтос - мечты сбываются.Остров Закинтос - мечты сбываются.
Дружба дружбой, а табачок как?Дружба дружбой, а табачок как?

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Мексике члены преступной группировки убили 13 полицейских


20.3.2021 10:12
В Мексике члены преступной группировки убили 13 полицейскихФото: insightcrime.org

По меньшей мере тринадцать сотрудников полиции стали жертвами нападения преступной группировки в штате Мехико.

Инцидент зафиксирован на территории муниципалитета Коатепек-Аринас, передает BBC со ссылкой на заявление властей страны.

В местной полиции опубликовали фото, сделанные на месте происшествия. На кадрах, которые распространились в социальных сетях, запечатлены несколько расстрелянных бандитами машин и тела полицейских, лежащие на краю дороги.

Пока ни одна из преступных группировок, действующих в регионе, не заявила о своей причастности к нападению.

На территории штата Мехико сейчас орудует множество криминальных сообществ. По данным официальной статистики, в 2020 году в стране от рук преступников погибли свыше пятисот полицейских.

Ранее в Мексике задержали участника убийства семьи мормонов. Жертвами преступления, совершенного осенью 2019 года, стали трое взрослых и шесть несовершеннолетних членов семьи Ле Барон.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Март 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
29
 30
 31
        

Популярное

Морж впервые замечен у берегов ИрландииМорж впервые замечен у берегов Ирландии
Байден заявил, что Харрис умнее егоБайден заявил, что Харрис умнее его
Росреестр: Иностранцам придется продать землю в КрымуРосреестр: Иностранцам придется продать землю в Крыму
Самарский школьник на перемене ударил ножом сверстникаСамарский школьник на перемене ударил ножом сверстника
В России выявили «южноафриканский» штамм коронавирусаВ России выявили «южноафриканский» штамм коронавируса

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru