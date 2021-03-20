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Жительницу Парижа загрызла собака, принадлежащая ее сыну
20.3.2021 08:05
Фото: uduba.com
Правоохранительные органы столицы Франции приступили к выяснению всех обстоятельств гибели 68-летней женщины. По предварительным данным, жительница 15 округа Парижа скончалась в результате нападения бельгийской овчарки, которая принадлежит ее сыну, передает Le Parisien.
В полиции Парижа пояснили, что сигнал о ЧП поступил в экстренные службы от хозяина пса в минувшее воскресенье, 14 марта. По словам мужчины, он некоторое время отсутствовал, и в квартире оставалась его мать. Возвратившись, он обнаружил тело матери со следами укусов животного.
Судмедэкспертиза подтвердила, что причиной гибели парижанки стало нападение собаки. Бельгийскую овчарку уже изъяли и поместили в специальный питомник. По словам полицейских, животное, скорее всего, усыпят.
При этом сын погибшей женщины остается под наблюдением следственных органов. Мужчину могут привлечь к ответственности по обвинению в непредумышленном убийстве, которое было совершено по неосторожности. Отмечается, что полиция рассматривает версию о том, что владелец собаки мог умышленно оставить ее в квартире с матерью.
Ранее в Москве было найдено тело школьницы. По данным правоохранительных органов, девочка погибла, выпав из окна. Согласно одной из версий, подросток мог упасть с высоты, пытаясь спастись от агрессивных животных. Установлено, что 14-летняя школьница была в гостях у приятеля, в квартире которого находились два американских стаффордширских терьера.
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