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Ученые: Астероид Оумуамуа является осколком ледяной планеты


19.3.2021 04:26
Ученые: Астероид Оумуамуа является осколком ледяной планетыФото: dhoz.ru

Астероид Оумуамуа, являющийся первым межзвездным объектом, замеченным в Солнечной системе, в действительности может быть осколком планеты, схожей с Плутоном. К такому выводу пришли исследователи в США, передает American Geophysical Union.

Как установили астрономы из Аризонского госуниверситета, 45-метровый объект состоит из замерзшего азота. По своему строению он схож с Плутоном и Тритоном - крупнейшим спутником Нептуна.

По мнению специалистов, около 500 млн лет назад осколок был вырван из родительского тела в результате мощного удара. Затем "родная" звездная система направила его в нашу, и в тот момент Оумуамуа был значительно больше. Со временем верхние слои этого объекта могли испариться под влиянием космического излучения и солнечных лучей.

Исследователи считают, что Оумуамуа, первоначально считавшийся астероидом, передвигался как комета, хотя и не имел хвоста. Необычные характеристики этого объекта стали причиной различных предположений. Некоторые даже полагали, что это может быть корабль инопланетян.

В рамках нового исследования ученые создали компьютерную модель, учитывая различные параметры Оумуамуа - форму, размеры и даже блеск. В результате специалисты выяснрили, что астероид мог двигаться за счет испарения веществ из хвостовой зоны. При этом они не оставляли каких-либо видимых следов.

Как свидетельствуют результаты научного эксперимента, Оумуауа может представлять собой постоянно разрушающийся кусок азотного льда. Ученые отмечают, что это объект сейчас находится на расстоянии двух миллиардов миль от Земли, продолжая удаляться. Предположительно, Оумуауа покинет Солнечную систему к 2040 году. К этому времени из-за испарения льда соотношение его ширины к толщине понизится до 10:1.

Ранее российский прибор зафиксировал хлороводород на Марсе. Вещество было впервые выявлено в атмосфере этой планеты с помощью созданного отечественными специалистами спектрометра, которым оснащен орбитальный аппарат миссии ExoMars-2016.

Автор: Злата Богатова

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