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В Австралии вырастили модель эмбриона человека из клеток кожи


18.3.2021 14:41
В Австралии вырастили модель эмбриона человека из клеток кожиФото: nplus1.ru

В австралийском Мельбурне ученым удалось вырастить из клеток кожи модель человеческого эмбрион.

Уникальный проект был осуществлен специалистами Университета Монаша, передает канал ABC.

Ученые рассчитывают, что их работа поспособствует изучению начальных этапов развития эмбриона. Исследователи также надеются, что это поможет выявлять причины бесплодия и выкидышей.

Австралийские специалисты при этом отмечают, что их открытие будет полезным для избежания в будущем проблем, которые могут быть связаны с этическими нормами и различными законодательными ограничениями, возникающими при использовании настоящих эмбрионов.

Ранее ученые лондонского Университетского колледжа вырастили новый нос на собственной руке пациента. Мужчина лишился органа из-за болезни, после чего практически перестал выходить из дома.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 103

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