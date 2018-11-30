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Власти КНР на время запретили проводить опыты с ДНК эмбриона
30.11.2018 11:39
Фото: agregator.pro
Власти Китая объявили о временном запрете опытов с ДНК эмбриона.
Решение было принято после того, как ученый Хэ Цзянькуй рассказал о появлении на свет первых в истории генномодифицированных девочек-близняшек.
Как сообщает телевизионный канал CCTV, Министерство науки и технологий Китая после инцидента приняло решение о приостановлении всех исследований, которые могут быть связаны с редактированием ДНК эмбриона. Замглавы этого ведомства Сюй Наньпин заявил, что подобные эксперименты противозаконны и идут вразрез с этическими нормами. "Это неприемлемо", — подчеркнул чиновник, интервью с которым показал канал.
Напомним, ранее китайские власти выразили намерение провести тщательную проверку по факту публикации о первом в мире эксперименте с модификацией генов у детей.
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