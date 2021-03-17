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ВОЗ рекомендует продолжать использование вакцины AstraZeneca
17.3.2021 20:15
Фото: prom.st
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в среду рекомендовала продолжать использование вакцины против коронавируса COVID-19, которая была создана компанией AstraZeneca.
По мнению ВОЗ, преимущества применения этого препарата перевешивают имеющиеся риски.
В официальном заявлении ВОЗ указано, что комитет по оценке безопасности вакцин продолжает тщательно исследовать все данные о безопасности средства, которое было создано компанией AstraZeneca. Результаты будут обнародованы, как только эксперты завершат изучение этих сведений.
По поводу побочных реакций, связанных с тромбообразованием, в рекомендациях ВОЗ отмечается, что это нередкое явление. В организации пояснили, что венозный тромбоэмболизм - третье по распространенности сердечно-сосудистое заболевание.
Ранее решение о приостановлении использования препарата AstraZeneca приняли власти целого ряда стран Европы и других регионов, в частности, Таиланда. Причиной этого стали сообщения о возникновении тромбов после прививки и других негативных последствиях вплоть до летальных исходов.
Напомним, не так давно в AstraZeneca отреагировали на панику из-за побочных реакций. Представители британо-шведской фармакологической компании заявили, что у людей, вакцинированных от коронавируса препаратом их производства, нет повышенного риска эмболии легочной артерии и тромбоза глубоких вен.
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