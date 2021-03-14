|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Германия, Италия и Франция приостановили использование вакцины AstraZeneca
19:37
Фото: smi2.net
Власти Италии, Франции и ФРГ приняли решение о временном приостановлении вакцинации от коронавируса с использованием препарата, созданного AstraZeneca.
Причиной этого стали побочные реакции, связанные с тромбообразованием.
Сообщая о решении пока не использовать эту вакцину, в Берлине, Париже и Риме указали на необходимость принятии "мер предосторожности". Французский лидер Эммануэль Макрон выразил надежду, что в скором времени применение этого препарата удастся возобновить. По словам президента, соответствующее заявление должно быть сделано Европейским агентством лекарственных средств (EMA).
В числе стран, где на время отказались от вакцинации препаратом AstraZeneca, Болгария, Дания, Исландия, Нидерланды, Норвегия, государства Прибалтики и ряд других. В ближайшее время аналогичные меры могут быть приняты в Ирландии.
Как напоминает The Guardian, впервые сообщения о тромбозе после прививок начали поступать из Австрии. Затем норвежские медики информировали о подобных проявлениях у пациентов моложе пятидесяти лет. В трех случаях тромбы фиксировались в мозге, один из привитых в результате скончался.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|