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Германия, Италия и Франция приостановили использование вакцины AstraZeneca


19:37
Германия, Италия и Франция приостановили использование вакцины AstraZenecaФото: smi2.net

Власти Италии, Франции и ФРГ приняли решение о временном приостановлении вакцинации от коронавируса с использованием препарата, созданного AstraZeneca.

Причиной этого стали побочные реакции, связанные с тромбообразованием.

Сообщая о решении пока не использовать эту вакцину, в Берлине, Париже и Риме указали на необходимость принятии "мер предосторожности". Французский лидер Эммануэль Макрон выразил надежду, что в скором времени применение этого препарата удастся возобновить. По словам президента, соответствующее заявление должно быть сделано Европейским агентством лекарственных средств (EMA).

В числе стран, где на время отказались от вакцинации препаратом AstraZeneca, Болгария, Дания, Исландия, Нидерланды, Норвегия, государства Прибалтики и ряд других. В ближайшее время аналогичные меры могут быть приняты в Ирландии.

Как напоминает The Guardian, впервые сообщения о тромбозе после прививок начали поступать из Австрии. Затем норвежские медики информировали о подобных проявлениях у пациентов моложе пятидесяти лет. В трех случаях тромбы фиксировались в мозге, один из привитых в результате скончался.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 118

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