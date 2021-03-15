Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Кемерове после убийства студентки возбудили еще одно дело о халатности

04:02

Фото: vk.com



Фигурантами нового уголовного дела, возбужденного после гибели студентки, стали три сотрудницы дежурной части городского управления МВД.



Трагедия случилась в ночь на 14 января 2020 года, когда в кузбасской столице на протяжении нескольких часов жестоко избивали женщину. Соседи неоднократно звонили в оперативные службы, однако принимавшие сигнал полицейские не захотели оказать помощь.



Как информирует СУ СКР по Кемеровской области, уголовное дело было возбуждено в отношении трех сотрудниц дежурной части городского управления МВД. Все они подозреваются в халатности из-за того, что не отреагировали должным образом, как и их коллеги из районного отдела полиции, на сообщения об избиваемой женщине.



По версии следствия, сотрудницы дежурной части УМВД РФ знали о возможном преступлении в многоэтажке на территории Ленинского района, но не довели достоверные сведения до оперативных нарядов ППС, ДПС и Росгвардии. Дежурившие в ту ночь полицейские не стали прослушавать аудиозаписи и не постарались выяснить у заявителей какие-либо дополнительные обстоятельства ЧП.



Правоохранительные органы не имели возможности предотвратить убийство из-за халатных действий сотрудниц полиции, указано в сообщении. В результате злоумышленник расправился с 23-летней жительницей областного центра. В прошлом пару, по версии следствия, могли связывать романтические отношения.



Фигурантами уголовного дела по ч. 1 ст. 293 УК РФ о халатности ранее уже стали сотрудники полиции Дмитрий Тарицын и Михаил Балашов, дежурившие в райотделе в момент совершения убийства. Позднее обвинение было переквалифицировано на ч. 2 ст. 293 УК РФ (Халатность, повлекшая за собой по неосторожности тяжкий вреде здоровью либо смерть потерпевшего).



Соседи неоднократно сообщали, что на протяжении нескольких часов кричит девушка. Звонившие при этом настаивали, что происходят противоправные действия. Судя по аудиозаписям, появившимся позднее в Сети, одна из дежурных, принимая очередное эмоциональное заявление, потребовала от обратившегося гражданина говорить более сдержаннно. Полицейские появились по указанному адресу лишь после смерти студентки.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 112

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 16:43 В Крыму задержан россиянин, подозреваемый в шпионаже в пользу Украины

В Крыму задержан россиянин, подозреваемый в шпионаже в пользу Украины 15.3.2021 17:00 На Урале пять человек погибли в ДТП

На Урале пять человек погибли в ДТП 15.3.2021 06:32 В Москве искусанная собакой школьница выпала из окна и погибла

В Москве искусанная собакой школьница выпала из окна и погибла 15.3.2021 04:14 На Камчатке разрастается грязекаменный поток от извергающегося вулкана Ключевской

На Камчатке разрастается грязекаменный поток от извергающегося вулкана Ключевской 14.3.2021 13:34 В Приморье автоинспектор погиб от удара машины, отлетевшей после ДТП