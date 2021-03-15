ИнтерНовости - новости в стране и мире
В России выявили «южноафриканский» штамм коронавируса
В России выявили «южноафриканский» штамм коронавируса
В Кремле ответили на заявление Лукашенко об отсутствии друзей у Белоруссии
В Кремле ответили на заявление Лукашенко об отсутствии друзей у Белоруссии
В Брюсселе могут начать переговоры о закупке «Спутника V»
В Брюсселе могут начать переговоры о закупке «Спутника V»
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Крыму задержан россиянин, подозреваемый в шпионаже в пользу УкраиныВ Крыму задержан россиянин, подозреваемый в шпионаже в пользу Украины
Хоккеист клуба МХЛ Файзутдинов умер в реанимацииХоккеист клуба МХЛ Файзутдинов умер в реанимации
В России выявили «южноафриканский» штамм коронавирусаВ России выявили «южноафриканский» штамм коронавируса
Депутат бундестага назвал условие признания Крыма российскимДепутат бундестага назвал условие признания Крыма российским
Датские медики выявили необычные симптомы у женщины, умершей после вакцинацииДатские медики выявили необычные симптомы у женщины, умершей после вакцинации

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Тартар. Рецепт, рожденный выдумкойТартар. Рецепт, рожденный выдумкой
Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.
Яблочный зефир своими рукамиЯблочный зефир своими руками
Остров Закинтос - мечты сбываются.Остров Закинтос - мечты сбываются.
Дружба дружбой, а табачок как?Дружба дружбой, а табачок как?

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Кемерове после убийства студентки возбудили еще одно дело о халатности


04:02
В Кемерове после убийства студентки возбудили еще одно дело о халатностиФото: vk.com

Фигурантами нового уголовного дела, возбужденного после гибели студентки, стали три сотрудницы дежурной части городского управления МВД.

Трагедия случилась в ночь на 14 января 2020 года, когда в кузбасской столице на протяжении нескольких часов жестоко избивали женщину. Соседи неоднократно звонили в оперативные службы, однако принимавшие сигнал полицейские не захотели оказать помощь.

Как информирует СУ СКР по Кемеровской области, уголовное дело было возбуждено в отношении трех сотрудниц дежурной части городского управления МВД. Все они подозреваются в халатности из-за того, что не отреагировали должным образом, как и их коллеги из районного отдела полиции, на сообщения об избиваемой женщине.

По версии следствия, сотрудницы дежурной части УМВД РФ знали о возможном преступлении в многоэтажке на территории Ленинского района, но не довели достоверные сведения до оперативных нарядов ППС, ДПС и Росгвардии. Дежурившие в ту ночь полицейские не стали прослушавать аудиозаписи и не постарались выяснить у заявителей какие-либо дополнительные обстоятельства ЧП.

Правоохранительные органы не имели возможности предотвратить убийство из-за халатных действий сотрудниц полиции, указано в сообщении. В результате злоумышленник расправился с 23-летней жительницей областного центра. В прошлом пару, по версии следствия, могли связывать романтические отношения.

Фигурантами уголовного дела по ч. 1 ст. 293 УК РФ о халатности ранее уже стали сотрудники полиции Дмитрий Тарицын и Михаил Балашов, дежурившие в райотделе в момент совершения убийства. Позднее обвинение было переквалифицировано на ч. 2 ст. 293 УК РФ (Халатность, повлекшая за собой по неосторожности тяжкий вреде здоровью либо смерть потерпевшего).

Соседи неоднократно сообщали, что на протяжении нескольких часов кричит девушка. Звонившие при этом настаивали, что происходят противоправные действия. Судя по аудиозаписям, появившимся позднее в Сети, одна из дежурных, принимая очередное эмоциональное заявление, потребовала от обратившегося гражданина говорить более сдержаннно. Полицейские появились по указанному адресу лишь после смерти студентки.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 112

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Март 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
29
 30
 31
        

Популярное

Власти Ирландии могут приостановить использование вакцины AstraZenecaВласти Ирландии могут приостановить использование вакцины AstraZeneca
Глава Минздрава Словакии покидает пост из-за скандала со «Спутником V»Глава Минздрава Словакии покидает пост из-за скандала со «Спутником V»
Дерипаска построил новый дом сибирской отшельнице ЛыковойДерипаска построил новый дом сибирской отшельнице Лыковой
Большунов победил в масс-старте на КМ в ШвейцарииБольшунов победил в масс-старте на КМ в Швейцарии
Швейцарцы поддержали запрет паранджи в общественных местахШвейцарцы поддержали запрет паранджи в общественных местах

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru