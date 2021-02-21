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Кемеровские полицейские не приехали в дом, где позже убили девушку


21.2.2021 21:03
Кемеровские полицейские не приехали в дом, где позже убили девушкуФото: 7x7-journal.ru

В Кемерове предъявили обвинение в халатности двум сотрудникам полиции, не проверившим сведения о громко кричавшей женщине.

В результате 23-летняя студентка погибла. Трагедия случилась в одном из домов на Ленинградском проспекте в ночь на 14 января 2020 года.

В начале прошлого года полицейские получили сигнал о громко кричавшей женщине. Сотрудники правоохранительных органов не проверили информацию о возможном преступлении, информирует пресс-служба регионального СУ СКР. В результате погибла 23-летняя студентка.

По данным региональных СМИ, девушка кричала в течение нескольких часов. Молодой женщине нанес смертельные травмы ее знакомый. Несмотря на доносившиеся из квартиры просьбы о помощи, полицейские не направили туда группу реагирования.

В ходе проверки, начатой по факту преступной халатности, было установлено, что сообщения в полицию поступали сразу от нескольких человек, проживающих в соседних квартирах.

Руководство обвиняемых по итогам служебной проверки привлекли к строгой дисциплинарной ответственности. Уволены ли полицейские, оказавшиеся фигурантами уголовного дела, не уточняется. Известно лишь, что речь идет о двух сотрудниках. Оба свою вину признавать отказались, как и сотрудничать со следствием.

Автор: Злата Богатова

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