Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Кемеровские полицейские не приехали в дом, где позже убили девушку

21.2.2021 21:03

Фото: 7x7-journal.ru



В Кемерове предъявили обвинение в халатности двум сотрудникам полиции, не проверившим сведения о громко кричавшей женщине.



В результате 23-летняя студентка погибла. Трагедия случилась в одном из домов на Ленинградском проспекте в ночь на 14 января 2020 года.



В начале прошлого года полицейские получили сигнал о громко кричавшей женщине. Сотрудники правоохранительных органов не проверили информацию о возможном преступлении, информирует пресс-служба регионального СУ СКР. В результате погибла 23-летняя студентка.



По данным региональных СМИ, девушка кричала в течение нескольких часов. Молодой женщине нанес смертельные травмы ее знакомый. Несмотря на доносившиеся из квартиры просьбы о помощи, полицейские не направили туда группу реагирования.



В ходе проверки, начатой по факту преступной халатности, было установлено, что сообщения в полицию поступали сразу от нескольких человек, проживающих в соседних квартирах.



Руководство обвиняемых по итогам служебной проверки привлекли к строгой дисциплинарной ответственности. Уволены ли полицейские, оказавшиеся фигурантами уголовного дела, не уточняется. Известно лишь, что речь идет о двух сотрудниках. Оба свою вину признавать отказались, как и сотрудничать со следствием.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 22.2.2021 11:20 После инцидента в Колорадо Boeing советует не использовать лайнеры серии 777

После инцидента в Колорадо Boeing советует не использовать лайнеры серии 777 21.2.2021 18:23 Москвичку подозревают в убийстве детей

Москвичку подозревают в убийстве детей 21.2.2021 16:16 В Испании пресекли деятельность банды, торговавшей женщинами из России

В Испании пресекли деятельность банды, торговавшей женщинами из России 21.2.2021 12:04 В Норильске по делу о гибели рабочих задержали четверых человек

В Норильске по делу о гибели рабочих задержали четверых человек 20.2.2021 21:17 Задержанный по подозрению в госизмене Воронин работал в Бундестаге