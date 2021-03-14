|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Власти Ирландии могут приостановить использование вакцины AstraZeneca
05:21
Фото: vk.com
В Ирландии могут приостановить использование вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca.
Как сообщает Министерство здравоохранения, соответствующие рекомендации дал Национальный консультативный совет по иммунизации страны (NIAC).
Заявление появилось в официальном Twitter ведомства. В тексте указано, что NIAC рекомендует на время прекратить использование вакцины от COVID-19, которая была создана AstraZeneca. Поясняется, что в Норвегии среди привитых этим препаратом людей были выявлены случаи нарушения свертываемости крови.
Вместе с тем, Минздрав Ирландии подчеркивает, что пока еще не доказана четкая связь между побочными реакциями и вакцинацией с применением продукта этой компании.
Ранее в администрации Гонконга сообщили о двух летальных случаях вскоре после вакцинации от коронавируса. Местные власти отмечали, что умершие пациенты страдали от серьезных хронических недугов.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|