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В Гонконге после прививки от коронавируса умерли два человека


14.3.2021 18:23
В Гонконге после прививки от коронавируса умерли два человекаФото: aboutspacejornal.net

Власти Гонконга сообщают о двух летальных случаях после прививки от COVID-19, передают зарубежные СМИ.

По данным местного департамента здравоохранения, умершие пациенты страдали от хронических заболеваний.

Как стало известно, умер 67-летний мужчина, несколько дней назад доставленный в больницу Kwong Wah. Он потерял сознание в метро, после чего его госпитализирован в критическом состоянии. В начале марта он был привит от коронавируса в частной клинике с использованием препарата Kexingxin.

Врачи диагностировали у пациента "острый коронарный синдром", являющийся обострением ишемической болезни сердца. Ситуация осложнялась из-за диабета и повышенного давления, а также гиперлипидемии.

Диабетом страдал и второй умерший — 80-летний мужчина, госпитализированный 6 марта с диагнозом "острый коронарный синдром". За пять дней до того ему поставили прививку от коронавируса. По данным медиков, у пожилого пациента также имелись такие хронические недуги как атеросклероз сонных артерий и высокое артериальное давление. Кроме того, он перенес инсульт.

Ранее в Словакии после прививки AstraZeneca скончалась 38-летняя учительница. Смертельный случай также был зафиксирован в Хорватии, где после вакцинации препаратом того же производителя от последствий легочной эмболии умерла 91-летняя пациентка.

Автор: Злата Богатова

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