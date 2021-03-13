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Принц Уильям опроверг заявления Меган Маркл о расизме в королевской семье
13.3.2021 09:16
Фото: vistanews.ru
Британский принц Уильям решительно отверг обвинения в каких-либо проявлениях расизма, которые могли бы проявлять члены королевской семьи.
Ранее с такими утверждениями выступила супруга его младшего брата Гарри в беседе американской телеведущей Опрой Уинфри.
Внук Елизаветы II прокомментировал большое интервью Сассекских, вышедшее в эфир в минувшие выходные. В частности, принц Гарри и его супруга Меган Маркл утверждали, что во время ее беременности один из членов семьи поинтересовался, насколько темной будет кожа их первенца.
Принцу Уильяму был задан вопрос о том, действительно ли среди его родственников могут допускаться проявления расизма. Журналисты общались наследником престола и его супругой Кейт Миддлтон, когда они с визитом посетили одну из школ Лондона. Отвечая на вопрос о расизме в королевской семье, принц Уильям решительно отверг подобные домыслы. Внук королевы при этом пояснил, что еще не говорил с младшим братом после этого интервью.
Ранее в британских СМИ появились сведения о том, что Елизавета II намерена в ближайшее время созвониться с принцем Гарри, чтобы обсудить последствия его откровений.
Напомним, после интервью принца Гарри и его супруги было опубликовано официальное заявление Букингемского дворца. В нем говорилось о том, что все члены королевской семьи были они опечалены, узнав о проблемах и трудностях, с которыми в прошлом пришлось столкнуться Сассекским. Вопросы, связанные с возможными проявлениями расизма, подчеркивалось в тексте, будут изучены особым образом.
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