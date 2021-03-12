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Названа дата выхода нового фильма Джонни ДеппаНазвана дата выхода нового фильма Джонни Деппа

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Названа дата выхода нового фильма Джонни Деппа


12.3.2021 13:19
Названа дата выхода нового фильма Джонни ДеппаФото: kino-teatr.ua

Стала известна дата выхода на большие экраны последнего фильма голливудского актера Джонни Деппа, в котором он раскрывает убийство Тупака Шакура.

Как сообщили представители студии Saban Films, лента появится в кинотеатрах 19 марта.

В трейлере нового проекта "Город лжи", появившемся на официальном YouTube-канале киностудии, сообщается, что фильм с участием Джонни Деппа зрители смогут увидеть, начиная с 19 марта. Голливудский артист в этой ленте предстал в образе детектива, который расследует убийства знаменитых рэперов Тупака Шакура и Бигги Смолза. В роли его помощника – журналиста снимался Форест Уитакер.

Съемки кинокартины были окончены еще в 2017 году, однако создатели фильма были вынуждены перенести дату премьеры из-за юридических проблем.

По данным американских СМИ, этот фильм может оказаться последним в карьере Деппа. После скандального развода и последовавших за ним судебных разбирательств от сотрудничества с актером отказались несколько киностудий.

Как уже сообщалось ранее, Джонни Депп проиграл в суде дело о клевете против издания The Sun. В статье, ставшей причиной иска, утверждалось, что артист был жесток к своей экс-супруге Эмбер Херд. Изучив четырнадцать предполагаемых случаев применения насилия, о которых сообщала актриса, суд признал двенадцать из них доказанными.

В прошлом, когда в адрес Деппа начали звучать обвинения в насилии, в его защиту выступали Ванесса Паради и Вайнона Райдер. Знаменитости, которых с артистом в прошлом связывали романтические отношения, с возмущением опровергали все заявления о его жестокости и неподобающем поведении.

Тупак Амару Шакур, считающийся одним из самых выдающихся хип-хоп исполнителей в истории, скончался 13 сентября 1996 года от осложнений после огнестрельного ранения. Рэперу было лишь двадцать пять лет. Несколько лет назад Мадонна призналась, что в прошлом у нее был роман с музыкантом. Певица была старше своего спутника на тринадцать лет.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 145

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