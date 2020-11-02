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Джонни Деппу пришлось отказаться от нового фильма после проигрыша дела о клевете
13:30
Фото: sm-news.ru
Известному актеру Джонни Деппу пришлось отказаться от роли в новом фильме "Фантастические твари и где они обитают - 3". Об этом решении он рассказал вскоре после того, как вынес свой вердикт Высокий суд Лондона, отклонивший иск артиста о клевете в отношении The Sun.
Джонни Депп пытался судиться с британской газетой из-за материала, в котором утверждалось, что актер якобы избивал Эмбер Херд, когда она была его супругой. Высокий суд Лондона несколько дней назад отказал в удовлетворении этого иска.
После проигрыша дела Депп сделал заявление в своем Instagram, выразив благодарность всем, кто его поддерживал. Артист подчеркнул, что его это очень тронуло. Кроме того, актер объявил, что отказывается от роли Геллерта Гриндевальда. По словам Деппа, его попросили больше не участвовать в съемках фильмов "Фантастические твари". Не уточняя, от кого исходила эта просьба, артист отметил лишь, что отнесся к ней с уважением.
Как написал Депп, "невероятное решение суда в Великобритании" не повлияет на его намерения "бороться за правду". Актер выразил желание оспорить вердикт и он обязательно подготовит апелляцию. Депп собирается доказать, что звучавшие в его адрес заявления "не имеют ничего общего с действительностью".
Напомним, британская писательница Джоан Роулинг поддерживала Джонни Деппа во время скандального развода с Эмбер Херд. Артист, в прошлом обычно воздерживавшийся от рассказов о своей личной жизни, сообщил об этом в довольно откровенном интервью. По словам актера, Роулинг встала на его сторону при выяснении отношений с экс-супругой и предоставила ему практически полную свободу во время создания образа Гриндевальда.
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