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Вдове Абдулова удалось отвоевать наследство


12.3.2021 12:06
Вдове Абдулова удалось отвоевать наследствоФото: prekrasnaja.com

Имущество известного советского и российского актера Александра Абдулова останется у его вдовы.

Как передает "Утро.ру", Юлия Мешина смогла урегулировать ситуацию, договорившись с братом покойного супруга.

Вдова Александра Абдулова добилась того, чтобы все имущество артиста осталось у нее. Ранее наследство известного артиста претендовал его родной брат Роберт. Юлия Мешина смогла договориться с ним, предложив выплатить 800 тыс. долларов.

Собрав сумму при помощи друзей, последняя супруга Абдулова смогла урегулировать ситуацию. Как пояснил источник из окружения Мешиной, у друзей актера был бизнес, в котором имелись его доли. Несколько бизнесменов помогли вдове, выкупив эти доли и собрав в итоге сумму, необходимую для передачи брату артиста.

Александр Абдулов и Юлия Мешина узаконили свои отношения в 2006 году. Артист скончался от онкологического заболевания 3 января 2008 года. В тот момент его дочери Евгении исполнилось лишь девять месяцев.

Первой супругой артиста была известная актриса Ирина Алферова. Их брак длился с 1976 по 1993 год.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 127

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