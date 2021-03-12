|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Вдове Абдулова удалось отвоевать наследство
12.3.2021 12:06
Фото: prekrasnaja.com
Имущество известного советского и российского актера Александра Абдулова останется у его вдовы.
Как передает "Утро.ру", Юлия Мешина смогла урегулировать ситуацию, договорившись с братом покойного супруга.
Вдова Александра Абдулова добилась того, чтобы все имущество артиста осталось у нее. Ранее наследство известного артиста претендовал его родной брат Роберт. Юлия Мешина смогла договориться с ним, предложив выплатить 800 тыс. долларов.
Собрав сумму при помощи друзей, последняя супруга Абдулова смогла урегулировать ситуацию. Как пояснил источник из окружения Мешиной, у друзей актера был бизнес, в котором имелись его доли. Несколько бизнесменов помогли вдове, выкупив эти доли и собрав в итоге сумму, необходимую для передачи брату артиста.
Александр Абдулов и Юлия Мешина узаконили свои отношения в 2006 году. Артист скончался от онкологического заболевания 3 января 2008 года. В тот момент его дочери Евгении исполнилось лишь девять месяцев.
Первой супругой артиста была известная актриса Ирина Алферова. Их брак длился с 1976 по 1993 год.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|