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Ирина Алферова вступилась за мужчин, обвиненных активистками #MeToo
9.3.2021 13:04
Фото: udivitelnimir.com
Ирина Алферова
Движение #MeToo ограничивает мужчин в их праве на инициативу в отношениях, считает известная российская актриса Ирина Алферова.
Своим мнением по этому поводу народная артистка России поделилась в интервью ТАСС.
На фоне продолжающегося движения #MeToo Ирина Алферова выступила в поддержку мужчин. Народная артистка России пояснила, что такие действия активисток ограничивают представителей сильного пола в их праве на какую-либо инициативу в личных отношениях.
По словам звезды, "все эти движения - катастрофа". Подобные инициативы, отметила Алферова, могут привести к скорому уничтожению "последних оставшихся мужчин". Алферова призвала мужчин ухаживать и сохранять мужественность, выступив в их поддержку.
Глобальное движение #MeToo начало набирать обороты с твита актрисы Алиссы Милано, появившегося осенью 2017 года. Звезда обратилась ко всем жертвам сексуального насилия поддержать ее пост словами "я тоже" (me too). В результате этот хештег успели использовать миллионы людей, решившиеся рассказать о своем негативном опыте.
С критикой в адрес активисток этого движения ранее выступили французские актрисы, в частности, Катрин Денев и Брижит Бардо. Артистки упрекнули своих коллег в лицемерии, а также указали на то, что вместо обличения настоящих злоумышленников в последнее время уже началась повсеместная травля.
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